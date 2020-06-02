Под Сыктывкаром поезд насмерть сбил мужчину, на месте работают следователи

Трагический случай произошел сегодня ранним утром на станции Койты в Эжвинском районе Сыктывкара - поезд насмерть сбил мужчину. Случай летального исхода «КП-Коми» подтвердили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Портал PG11, ссылаясь на своего читателя, сообщил, что около семи утра недалеко от платформы станции Койты поезд насмерть сбил мужчину. Очевидцы пишут, что вероятнее всего мужчина был в наушниках, поэтому он не успел заметить движущийся состав.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ подтвердили случившееся.

- По факту происшествия организована проверка, будут устанавливаться обстоятельства происшествия. Мужчина получил смертельные травмы, несовместимые с жизнью. Назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

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