Записка 70-летней пенсионерки из Инты прославилась на всю Россию
Пенсионерка из Инты, которая просит поставить скромную скамейку на месте остановки, прославилась на всю страну. Бабушка озвучила свою просьбу на бумаге, который положила в файл и закрепила на камне. Мимо записки люди не прошли - сфотографировали и опубликовали на самом популярном ресурсе Пикабу, который насчитывает миллионы читателей.
- Мне скоро 70 лет. Когда я возвращаюсь с огорода и жду маршрутку, хоть на землю ложись. Очень устаю! А бросить огородик - жалко. Сделайте здесь хотя бы примитивную скамеечку. Спасибо. Ольга Викторовна, - говорится в записке. Остается только догадываться, почему пенсионерка сразу не обратилась в муниципалитет, а рассказала о своей проблеме посредством записки, которую легко может смыть ливнем. Однако возможно бабушка и обращалась в мэрию, но ее просьбы просто не услышали.
Автор поста опубликовал координаты
Между тем трогательная записка вызвала много споров и дискуссий. Люди недоумевали, зачем пенсионерка занимается огородом, если сил у нее нет. Большинство же комментаторов сошлись во мнении, что надо ехать в Инту и ставить скамейку в злополучном месте, чтобы помочь пенсионерке. Благо автор поста оставил координаты места, где нашел записку Ольги Викторовны. Житель Челябинской области даже написал обращение через интернет-приемную в администрацию Инты, чтобы бабушке поставили скамейку. Но пока обитатели Интернета упражняются в остроумии, сочиняя забавные мемы об остановке.
Читатели популярного ресурса соревнуются в остроумии
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ИСТОЧНИК KP.RU