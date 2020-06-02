В Коми предприниматели и НКО смогут получить кредит на льготных условия

В Коми предприниматели и некоммерческие организации могут воспользоваться льготным кредитом. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

С 1 июня 2020 года стартовала новая кредитная программа поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социальных НКО. Весь кредит и проценты по программе могут списать, если предприятие сохранит занятость на уровне 90 процентов в течение шести месяцев.

Получить кредит смогут бизнесмены, работающие в пострадавших отраслях, а также те, кто производит товары непосредственно на потребительский рынок. Также в программе могут участвовать все социально ориентированные НКО.

Сумма кредита будет рассчитываться так: количество работников умножат на минимальный размер оплаты труда. Затем это число увеличат за счет районных коэффициентов, северных надбавок и страховых взносов (30 процентов).

Принимать заявки на получение кредита будут до 1 ноября 2020 года. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной - 2%. Все, что выше, субсидирует государство. Проценты не надо будет платить ежемесячно: они капитализируются. Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен госгарантией.

- Если до 1 марта 2021 года предприятие сохранит 90 процентов численности работников, то после истечения срока кредита долги будут полностью списаны. Обязанности по выплате возьмет на себя государство. Если численность работников сохранится на уровне 80 процентов, то кредит будет списан наполовину, менее 80 процентов – кредит нужно будет выплатить в полном объеме. Причем кредитная ставка будет сохранена на уровне двух процентов, а дальше будет включаться рыночная ставка, - разъяснила замминистра Надежда Усова.

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