2020-06-02T19:03:08+03:00
Общество

Усинцы получили первые квитанции с перерасчетом за тепло

Горожане добились своего
Дарья ЮДИНА
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Жители Усинска добились перерасчета за теплоЖители Усинска добились перерасчета за тепло
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Вчера жители Усинска начали получать первые откорректированные квитанции на оплату ЖКУ, в которых сумма стала на несколько порядков меньше. Об этом пишет «Усинск. Онлайн».

В местной группе появилась запись: «Урра, пересчитали плату за отопление, за май квитанция пришла -1465, а переплата была +7288 к основной квартплате (около 13 тысяч было за апрель) Парковая, 2. Молодцы те, кто занимался этим вопросом и довел до победы!».

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Радостный пост поддержали и другие усинцы: у кого-то минус 8 тысяч рублей, у кого-то минус 6 тысяч рублей. Строителей, 14/1, Комсомольская, 9, Молодёжная, 9, Парковая, 6 – написали адреса, где спор решился в пользу жильцов.

Но есть и те, кто перерасчета не дождался, например, жильцы дома 52 по Нефтяников. Как ответили в управляющей компании, там нарушений не выявлено, а с заключением можно ознакомиться в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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