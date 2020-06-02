2020-06-02T21:12:36+03:00
Общество

Госсовет Коми рассмотрит законопроект о «детях войны»

Этот статус хотят узаконить
Дарья ЮДИНА
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Фото с сайта Госсовета КомиФото с сайта Госсовета Коми
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Депутаты Госсовета Коми рассмотрят законопроект о «детях войны». Документы появились на сайте ведомства.

В законопроекте предлагается определить юридический статус «детей войны». К ним хотят отнести граждан Российской Федерации, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года на территории СССР и проживающих на территории республики.

Законопроект предусматривает выдачу удостоверений таким гражданам. Если закон примут, то люди из этой категории смогут получать социальную поддержку. Депутаты обсудят его на заседании 10 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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