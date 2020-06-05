2020-06-05T10:43:50+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 5 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 25 человек

Сейчас в республике 1 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Мужчина держит в руках экспресс-текст на коронавирусМужчина держит в руках экспресс-текст на коронавирусФото: Михаил ФРОЛОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 5 июня в России 8 726 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 25 новых случаев.

Сейчас в республике 1 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 25 пациентов, а выздоровели от вируса 855 человек.

Стопкоронавирус.рф

Стопкоронавирус.рф

Кстати, власти Коми могут отменить первый этап снятия ограничений по коронавирусу, стартовавший 29 мая. Об этом сообщает врио главы республики Владимира Уйба: по его словам, жители пренебрежительно относятся к санитарным нормам, что привело к очередному скачку инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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