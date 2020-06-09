2020-06-09T12:44:43+03:00
Общество

Прилетевших в Краснодар сыктывкарцев отправили в обсерватор

Самоизоляция должна длиться две недели
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Режим самоизоляции на Кубани продлен до 21 июняРежим самоизоляции на Кубани продлен до 21 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сыктывкарцев, прибывших в Краснодар, отправили в обсерваторы. По постановлению Роспотребнадзора, самоизоляция для иногородних граждан должна продлиться две недели. Те, кто имеет местную прописку, может это время находиться дома. Такие меры действуют с 18 апреля.

Режим самоизоляции на Кубани продлен до 21 июня. Все прибывшие в регион из других областей должны сообщить о своем приезде по телефонам «горячей линии»: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89. В аэропортах и вокзалах дежурят специалисты Роспотребнадзора. Они измеряют температуру пассажирам и выдают предписание о необходимости соблюдения самоизоляции.

Помимо сыктывкарцев, в обсерваторы попали прибывшие из Москвы, Питера, Новосибирска, Уфы, Нового Уренгоя, Челябинска, Брянска и Тамбова. Всего в Краснодар за позапрошлые сутки прибыли 1505 россиян, сообщает администрация Краснодара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Воркуте работают в пандемию: выплаты медикам, новый обсерватор и аппараты ИВЛ

Глава Минздрава Коми на месте изучал ситуацию в городе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: отец через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка
Теперь иркутянин Роман Климов планирует встретиться с инспекторами Владиславом Харахиновым и Анатолием Зверевым и пожать им руку
Новости 24
В Коми игнорируют правила торговли алкоголем
В Сыктывкаре на городском пляже дежурят спасатели
В Сыктывкаре зазвучат сирены
В Коми 22-летняя девушка села пьяной за руль и попала в ДТП (фото)
Погода в Коми 9 июня
Жители Коми 12 июня могут исполнить Гимн России с балкона
Вновь стал ходить автобус № 570 «Усть-Цильма – Ираёль»
Жители Коми за снимок Сыктывкара могут получить смартфон
Кировский парк в Сыктывкаре повторно обработан против клещей
Жителям Коми предлагают спеть гимн страны 12 июня
Исследование: почему поколение Y покупает квартиры
Молодого жителя Эжвы лишили свободы за избиение
При ДТП в Печоре пострадали подростки
В Коми объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности
На пожаре в Воркуте спасли двух человек
Погода в Коми 8 июня
Конкурс «Родвуж» на лучший проект для коми диаспоры
Мэрия Воркуты ищет подрядчика на отлов бродячих собак
Погода в Коми на 7 июня