Прилетевших в Краснодар сыктывкарцев отправили в обсерватор

Сыктывкарцев, прибывших в Краснодар, отправили в обсерваторы. По постановлению Роспотребнадзора, самоизоляция для иногородних граждан должна продлиться две недели. Те, кто имеет местную прописку, может это время находиться дома. Такие меры действуют с 18 апреля.

Режим самоизоляции на Кубани продлен до 21 июня. Все прибывшие в регион из других областей должны сообщить о своем приезде по телефонам «горячей линии»: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89. В аэропортах и вокзалах дежурят специалисты Роспотребнадзора. Они измеряют температуру пассажирам и выдают предписание о необходимости соблюдения самоизоляции.

Помимо сыктывкарцев, в обсерваторы попали прибывшие из Москвы, Питера, Новосибирска, Уфы, Нового Уренгоя, Челябинска, Брянска и Тамбова. Всего в Краснодар за позапрошлые сутки прибыли 1505 россиян, сообщает администрация Краснодара.

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