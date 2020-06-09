2020-06-09T21:24:17+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 9 июня 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Воркута и Усинск продолжают идти в "плюс" по новым случаям заражения. Инфографика Алексея ПонарядоваВоркута и Усинск продолжают идти в "плюс" по новым случаям заражения. Инфографика Алексея Понарядова
Изменить размер текста:

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили 26 новых случаев заражения. Всего в регионе зафиксировали 1626 случаев заражения. Изучаем, где количество пациентов с коронавирусом выросло.

Так, неприятный рост демонстрируют Воркута (+22 случая) и Усинск (+17). Всего там выявили 272 и 334 случая заражения. В Усть-Куломском, Сосногорском, Койгородском, Сыктывдинском районе, Ухте, Печоре и Инте изменений нет. Остальные муниципалитеты, к сожалению, сегодня данные не обновили.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкар из Воркуты отправили более 40 больных коронавирусом

Главврач объяснил, почему пациентов перевезли в столицу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: отец через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка
Теперь иркутянин Роман Климов планирует встретиться с инспекторами Владиславом Харахиновым и Анатолием Зверевым и пожать им руку
Новости 24
В новом сезоне Юлия Белорукова будет выступать под фамилией супруга
В Ухте лечат больных COVID-19 из Усинска
Житель Емвы в третий раз пытался передать сотовые телефоны в колонию
В Сыктывкаре установили понтонный мост на Заречье
Какие дома в Сыктывкаре на следующей неделе останутся без горячей воды
В Коми игнорируют правила торговли алкоголем
В Сыктывкаре на городском пляже дежурят спасатели
В Сыктывкаре зазвучат сирены
В Коми 22-летняя девушка села пьяной за руль и попала в ДТП (фото)
Погода в Коми 9 июня
Жители Коми 12 июня могут исполнить Гимн России с балкона
Вновь стал ходить автобус № 570 «Усть-Цильма – Ираёль»
Жители Коми за снимок Сыктывкара могут получить смартфон
Кировский парк в Сыктывкаре повторно обработан против клещей
Жителям Коми предлагают спеть гимн страны 12 июня
Исследование: почему поколение Y покупает квартиры
Молодого жителя Эжвы лишили свободы за избиение
При ДТП в Печоре пострадали подростки
В Коми объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности
На пожаре в Воркуте спасли двух человек
Погода в Коми 8 июня
Конкурс «Родвуж» на лучший проект для коми диаспоры
Мэрия Воркуты ищет подрядчика на отлов бродячих собак
Погода в Коми на 7 июня