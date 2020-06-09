Коронавирус в Коми: карта заражения на 9 июня 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили 26 новых случаев заражения. Всего в регионе зафиксировали 1626 случаев заражения. Изучаем, где количество пациентов с коронавирусом выросло.

Так, неприятный рост демонстрируют Воркута (+22 случая) и Усинск (+17). Всего там выявили 272 и 334 случая заражения. В Усть-Куломском, Сосногорском, Койгородском, Сыктывдинском районе, Ухте, Печоре и Инте изменений нет. Остальные муниципалитеты, к сожалению, сегодня данные не обновили.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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