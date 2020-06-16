2020-06-16T10:43:30+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 16 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 85 человек

Сейчас в республике 2 437 лабораторно подтвержденных случая COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Продавцы в торговых точках не забывают надевать маскиПродавцы в торговых точках не забывают надевать маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 16 июня в России 8 248 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 85 новых случаев.

Сейчас в республике 2 437 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции уже 28 пациентов, а выздоровели от вируса 1 048 человек.

Стопкоронавирус.рф

Стопкоронавирус.рф

Кстати, изучать, как регионы России освобождаются от ограничительных мер, можно на интерактивной карте, которая 12 июня появилась на сайте стопкоронавирус.рф. На ней можно увидеть, какие ограничения действуют именно сейчас в том или ином субъекте РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На рынке в Сыктывкаре поймали нарушительницу правил профилактики COVID-19

Рейды администрации проходят два раза в неделю (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы с заложниками
25 лет назад в Буденновске произошел один из самых ужасных терактов в истории России. Мы вспоминаем те дни вместе с известным политиком и знаменитым журналистом
Новости 24
На пожаре в Ухте пострадал человек
Погода в Коми 16 июня
Новый очаг повышенной заболеваемости COVID-19 в Коми
В Коми коэффициент распространения коронавируса - больше двух
В Сыктывкаре пропал 69-летний мужчина
В Усинске 16-летний подросток угнал "шестёрку"
В Сыктывкаре родился ламанёнок
В Сыктывкаре временно изменится движение автобусов
Поджигателя из Корткеросского района лишили свободы
Преступники в Коми заплатят за лечение пострадавших
Грузовикам запретят въезд в центр Сыктывкара
В Сыктывкаре изменилась схема перевозки автотранспорта из заречных посёлков
В Сыктывкаре был сильный пожар
То в жар, то в холод: прогноз погоды на неделю в Коми
Погода в Коми 15 июня
Жители Коми могут зажечь «Свечу памяти» онлайн за 1 рубль
Вчера под Ухтой водитель сбил велосипедиста
В России отменяется «банковский роуминг»
Пожар в Микуне унес жизнь одного человека, 30 успели спастись
Погода в Коми на неделю 15-19 июня