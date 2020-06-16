2020-06-16T13:21:28+03:00
Общество

«Кафешки открыты, пляжи пустые». Жительница Коми о ситуации на курортах Краснодарского края во время пандемии

Редактор информационной передачи «День» Наталия Крутских делится путевыми заметками
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Наталии КрутскихФото Наталии Крутских
Изменить размер текста:

Настало лето - пора отпусков, отдыха и моря. Стабильно каждый год тысячи жителей республики устремлялись на курорты Краснодарского края. В этом году с толку сбивает ситуация с пандемией коронавируса. Нужно ли садится на самоизоляцию по приезду в теплые края? Как проходят границы между регионами? В общем, как там на юге? Своим опытом отпускной жизни в странные коронавирусные времена поделилась главный редактор информационной передачи «День» Наталия Крутских, которая сейчас находится в Геленджике.

- Многих интересует текущая ситуация на курортах, поэтому коротко напишу, как мы ехали на море. Поехали на машине. От Ухты добирались два дня. Печальная обстановка в Чувашии: по дороге закрыты практически все кафешки, а магазины работают часов до 16 часов. В Мордовии мы переночевали, в Саратовской области нас чудно накормили. За два дня пути нас ни разу не остановили, хотя сотрудники ГАИ стоят на дорогах, а особенно - возле больших городов.

Людей не так много, как в прошлые годы. Фото Наталии Крутских

Людей не так много, как в прошлые годы. Фото Наталии Крутских

А вот возле станицы Кущевской стоит пост, и тормозят всех. Меня отправили в палатку, где сидели двое дедуль в масках и перчатках. Они дали бланк заявления, который надо было заполнить, но так как я забыла очки в машине, то они заполнили его за меня. Пока все это длилось, я разговорилась с семейной парой. Девушка мне радостно сообщила, что они в заявлении указали не те данные, и никто их даже не проверил. Перед тем, как мне выдали транзитный пропуск, который действует сутки, я просила, мол, что же дальше? Дедуля посоветовал мне отдыхать.

- Мне позвонят? - спросила я.

- Скорее всего нет, - ответил дедушка.

- Так и что делать? - недоумевала я.

- Ничего. Отдыхайте и все, - пробормотал уставший дедуля.

Море пока холодное, спокойное. Фото Наталии Крутских

Море пока холодное, спокойное. Фото Наталии Крутских

Уже возле Геленджика меня остановили гаишники. Проверили документы, спросили куда я еду. Честно сообщила, что еду отдыхать. Мне пожелали счастливого пути, и я поехала. Вот пока и все. 14 июня гуляли в Новороссийске. Куча народу, хотя местные говорят, что обычно людей больше. Полиция ходит, но никого не останавливает. Посмотрим, что будет дальше. Планирую вести путевые заметки каждый день. По ситуации на 15 и 16 июня все тихо, спокойно. Кафешки открыты, пляжи пустые, море чистое и холодное. Кайфую от того, что людей не так много. Может быть и хорошо, что люди не стремятся в этом году на моря?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Коми, прибывших в Краснодарский край до 21 июня, обяжут соблюдать самоизоляцию

Такие меры приняты для борьбы с распространением COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми отремонтированные дороги прошли проверку на качество
Офис или «удаленка». Что выбирает малый бизнес
В Сыктывкаре пропала 36-летняя женщина
В Сыктывкаре наградят студентку, спасшую из воды ребёнка
В Печоре в подростка на скутере врезался ВАЗ
Житель Эжвы лишён свободы за повторную езду в пьяном виде
В Коми объявлено штормовое предупреждение
Кто останется без горячей воды в середине июня в Сыктывкаре
На пожаре в Ухте пострадал человек
Погода в Коми 16 июня
Новый очаг повышенной заболеваемости COVID-19 в Коми
В Коми коэффициент распространения коронавируса - больше двух
В Сыктывкаре пропал 69-летний мужчина
В Усинске 16-летний подросток угнал "шестёрку"
В Сыктывкаре родился ламанёнок
В Сыктывкаре временно изменится движение автобусов
Поджигателя из Корткеросского района лишили свободы
Преступники в Коми заплатят за лечение пострадавших
Грузовикам запретят въезд в центр Сыктывкара
В Сыктывкаре изменилась схема перевозки автотранспорта из заречных посёлков
В Сыктывкаре был сильный пожар
То в жар, то в холод: прогноз погоды на неделю в Коми
Погода в Коми 15 июня
Жители Коми могут зажечь «Свечу памяти» онлайн за 1 рубль
Вчера под Ухтой водитель сбил велосипедиста
В России отменяется «банковский роуминг»
Пожар в Микуне унес жизнь одного человека, 30 успели спастись
Погода в Коми на неделю 15-19 июня