2020-06-16T15:42:55+03:00
Общество

«Люди не хотят возвращаться из отпусков на работу, боятся заразиться». Как воркутинцы переживают вспышку коронавируса

Коронавирусная волна порождает тревогу и панику
Анастасия МАШКАЛЕВА
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COVID–19 заставляет людей нервничатьCOVID–19 заставляет людей нервничатьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Суточный прирост случаев COVID-19 в России 15 июня оказался самым низким с 1 мая — зафиксировано 8 246 случаев заболевания, 16 июня картина не изменилась — 8 248 случаев. Зато в Республике Коми последние три дня выдались по-настоящему тяжелыми — каждый день фиксировали рекордные цифры по новым инфицированным. Например, 14 июня в Коми зарегистрировали 181 новичка с заболеванием COVID–19, а это рекорд. В основном прирост происходит за счет Воркуты и Усинска, где на днях побывал врио главы Коми Владимир Уйба. Мы спросили у воркутинцев, как они переживают волну коронавируса.

Воркутинка Лариса Шишкина предполагает, что заразилась коронавирусом от мужа. Возможно, ее супруг мог подхватить COVID-19 на шахте «Воргашорской». Хотя есть нестыковка: у мужа текст на коронавирус — отрицательный, а у воркутинки — положительный.

Таким образом, точно назвать место, где можно подхватить болезнь, достаточно сложно: в Воркуте вирус из вахтовых поселков уверено шагает по городу, проникает в семьи, где люди неделями сидят на самоизоляции. Жительница заполярного города говорит: не дай бог кому-то пережить заболевание.

- Это очень страшно. Лечимся в Сыктывкаре, идем на поправку. Огромное спасибо воркутинским медикам, они работают просто на износ. В Сыктывкаре тоже замечательный коллектив, который, можно сказать, поднял нас на ноги. У меня, например, была высокая температура, пропал аппетит, не чувствовала запахи. На пятый день началась одышка, просто не хватало воздуха. Это ужасно, - говорит воркутинка.

То, что в заполярном городе болеют семьями, подтверждает на условиях анонимности шахтер одного из угольных предприятий города. Не так давно он пришел с работы домой, почувствовал недомогание, высокая температура держалась три дня. Горняк вызвал врача, предварительный тест показал положительный результат, осталось дождаться окончательный с референс-центра. Сейчас он с семьей на самоизоляции под наблюдением медиков.

- Прохожу лечение дома. Сейчас чувствую себя хорошо, остался только кашель. Но я все равно переживаю, так как слышал о многочисленных осложнениях, в том числе - на ноги. Это критично, так как мне нужно работать, детей поднимать. После того, как зараза отступит, планирую пройти компьютерную томографию на легкие, узнать, в каком они состоянии. Сейчас я буду настаивать, чтобы проверили всех работников моей смены. Это не шутки, болячка в дома пошла, много жен у шахтеров болеют, - рассказал горняк.

Житель Воркуты, который тоже пожелал остаться анонимным, рассказал, что сидит дома уже несколько дней по рекомендации с работы. Он предполагает, что заразился коронавирусом, так как общался с другом, у которого обнаружили COVID-19. Кроме того, налицо все симптомы — потеря обоняния, недомогание.

- В частной клинике тестов на коронавирус нет, вчера звонил. Звонил в Роспотребнадзор, чтобы узнать, почему не берут тест, сказали, мол, ждите. Специалисты информацию по контактным дают врачам, те составляют списки, ездят по домам, делают тесты. Ко мне еще не приехали, у медиков завал. Как я понял, тесты делают только тем, у кого были контакты с коронавирусным больными, - говорит мужчина. Он подчеркнул, что заболело около одного процента населения города, судя по общему количеству жителей Воркуты и числу заболевших.

По словам мужчины, в городе наблюдается тревога: некоторые люди не хотят возвращаться с отпусков на работу, ищут возможность оттянуть отдых, потому что боятся заразиться. Воркутинец отметил также, что в Воркуте много больных ОРВИ.

- Никогда такого не было. Кто же болеет летом? При легкой форме коронавируса симптомы схожи с ОРВИ. Но утверждать, что это коронавирус, доподлинно тоже нельзя, тесты ведь не всем делают, - подытожил мужчина.

Отметим также, что на днях в Воркуте побывал врио главы Коми Владимир Уйба. 14 июня он вместе с группой медиков Коми республиканской клинической больницы посетил воркутинский обсерватор и Воргашорскую врачебную амбулаторию. В видеообращении 11 июня она рассказывал, что ситуация с коронавирусом в Усинске и Воркуте под контролем: «Несколько дней так будут еще развиваться события, будет прирост. Самое главное, что мы контролируем ситуацию. Лечим всех, кто заболевает. Всех тяжелых отправляем санавиацией в Сыктывкар».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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