Коронавирус любви не помеха

В Коми пришло лето сезон свадеб. Правда, сейчас торжества проходят по тихому сценарию: вместо фаты маска, а гостей почти нет. Но Диана из Сыктывкара и Мухаммед из Йемена вопреки всему сыграли экзотическую свадьбу в столице Коми.

Музыка нас связала

Молодые познакомились на репетиции хора «Северная лира», которым руководит сыктывкарка. На первое свидание Мухаммед пригласил Диану в кино.

- Общаясь, выяснили, что у нас много общего: оба - дирижёры, композиторы, педагоги. У нас схожие цели и мечты, а также сила духа и характера. Через несколько дней после знакомства у нас состоялся совместный благотворительный концерт в кардиоцентре. После вместе решили поработать над проектом песни «Аллилуйя любви» на стихи Архиепископа Питирима. В них мы впервые соединили арабские мотивы в оркестровке с русской мелодией, — вспоминает Диана.

В ЗАГСе пришлось побыть в масках и перчатках. Фото из архива героини публикации

С коми орнаментом

В совместном творчестве Диана и Мухаммед «смешивали» культурные традиции. И со свадебной церемонией поступили также. Церемонию организовывал Мухаммед: все строго по минутам.

Руки и тело невесты украсили затейливые узоры

В Ночь хны подруги невесты и мастер мехенди наносили на руки и тело Дианы затейливые арабские цветы. В другой комнате друзья жениха разрисовывали ему руки.

Пояс жениха украсли коми орнаментом. Фото из архива героини публикации

В церемонии также переплелись разные традиции. Утром Диану подготовили в салоне красоты: прическа, макияж, маникюр, белое платье. Жених надел традиционный йеменский костюм, где самым главным элементом является кинжал Джамбия на широком поясе. Пояс и шарф на Мухаммеде тоже были удивительными: с коми орнаментом.

После жених забрал свою любимую на лимузине под йеменскую свадебную песня. Мухаммед осыпал Диану лепестками роз: на его Родине это обычно делают дети, но из-за ограничений пришлось сделать по-другому.

Мухаммед осыпал любимую лепестками роз. Фото из архива героини публикации

- Дальше мы трижды прокатились вокруг кольца под наши любимые песни. В ЗАГС пустили только меня и будущего супруга. Дверь закрыли на замок, попросили надеть перчатки и маски. Наш первый супружеский поцелуй был на улице, - рассказала сыктывкарка.

Кусочек букета

Диана всегда мечтала покататься на верблюде, и в день свадьбы её желание исполнилось.

- Ехала и не могла остановиться от смеха, так мне было хорошо. Весело было и спускаться - лестницу забыли возле ЗАГСа. Супруг меня поймал на руки, когда пришлось падать с верблюда Мартина. Верблюд оказался очень терпеливым и послушным, но когда делали совместное фото, пытался откусить цветочек от моего букета.

Верблюд Мартин пытался откусить кусочек букета у невесты. Фото из архива героини публикации

Погода решила подыграть новобрачным. +31С на термометре условия для другого сюрприза сложились идеально.

- Возле «Югора» на пристани меня ждала моторная лодка. Это непередаваемые ощущения ветер, брызги, скорость, я кричала, а муж пел свадебную песню на арабском языке о любви. Раскидывали вдвоем руки в стороны и кричали вместе от переизбытка эмоций и чувств. Лодка умчала нас на белые пески берега Вычегды. Там мы провели несколько часов. Купались, фотографировались, пели и кричали, лежали на песке, жарили шашлыки и пили шампанское, — делится Екатерина.

Вторым сюрпризом стало катание на лодке. Фото из архива героини публикации

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