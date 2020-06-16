2020-06-16T17:41:08+03:00
Общество

В Коми - новый глава УФСИНа

Сегодня Дмитрий Коновалов провел первое совещание
Дарья ЮДИНА
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Дмитрий Коновалов. Фото пресс-службы УФСИН России по КомиДмитрий Коновалов. Фото пресс-службы УФСИН России по Коми
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Временно исполняющим обязанности начальника УФСИН России по Коми назначили полковника внутренней службы Дмитрия Коновалова. Сегодня он познакомился с личным составом Управления и провел первое рабочее совещание, передает пресс-служба ведомства.

СПРАВКА

Полковник внутренней службы Дмитрий Коновалов работает в уголовно-исполнительной системе с 1997 года. Родился 27 марта 1967 года в поселке Отрада Орловского района Орловской области. Имеет высшее профессиональное образование.

С 2001 по 2007 годы работал заместителем начальника колонии по охране ИК-6 УИН Минюста России по Орловской области. С 2007 по 2011 годы - начальником ФКУ ОК УФСИН России по Орловской области. С 2011 года по 2014 годы - заместителем начальника УФСИН России по Орловской области. С 30 декабря 2014 года работал на должности начальника УФСИН России по Камчатскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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