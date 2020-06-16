В Коми - новый глава УФСИНа
Временно исполняющим обязанности начальника УФСИН России по Коми назначили полковника внутренней службы Дмитрия Коновалова. Сегодня он познакомился с личным составом Управления и провел первое рабочее совещание, передает пресс-служба ведомства.
СПРАВКА
Полковник внутренней службы Дмитрий Коновалов работает в уголовно-исполнительной системе с 1997 года. Родился 27 марта 1967 года в поселке Отрада Орловского района Орловской области. Имеет высшее профессиональное образование.
С 2001 по 2007 годы работал заместителем начальника колонии по охране ИК-6 УИН Минюста России по Орловской области. С 2007 по 2011 годы - начальником ФКУ ОК УФСИН России по Орловской области. С 2011 года по 2014 годы - заместителем начальника УФСИН России по Орловской области. С 30 декабря 2014 года работал на должности начальника УФСИН России по Камчатскому краю.
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