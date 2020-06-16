Коми попала в число регионов, где чаще всего жалуются на следователей

Коми вошла в число регионов, где чаще всего жалуются на следователей. Компанию республике составили Хакасия, Тыва, Красноярский край, Нижегородская, Псковская и Саратовская область. Об этом пишет ТАСС.

- Еще один критерий, отражающий качество следственной работы, связан с количеством жалоб граждан на следователей. Наибольшее их количество отмечено в республиках Хакасия, Тыва, Коми, Красноярском крае, Нижегородской, Псковской и Саратовской областях, - сообщили в СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений данных регионов доложить в центральный аппарат об обоснованности доводов заявителей и результатах личного приема граждан.

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