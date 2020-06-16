Следователи начали проверку после гибели подростков в Корткеросском районе

Следователи начали процессуальную проверку по факту гибели двух подростков в Корткеросском районе. Об этом пишет пресс-служба СУ СК России по Коми.

Днем 16 июня 2020 года двое мальчиков 13 и 14 лет утонули, купаясь в Вычегде в районе села Важкурья.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Поиск тел несовершеннолетних продолжается. По итогам проверки в установленные сроки примут процессуальное решение.

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