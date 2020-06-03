2020-06-03T10:41:03+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 3 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 33 человек, один пациент умер

Сейчас в республике 1 426 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Малыши и их родители соблюдают самоизоляциюМалыши и их родители соблюдают самоизоляциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 3 июня в России 8 536 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 33 новых случаев.

Сейчас в республике 1 426 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 25 пациентов (подтвержден новый случай смерти). Число выздоровевших достигло 801 человек.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Кстати, власти Коми могут отменить первый этап снятия ограничений по коронавирусу, стартовавший 29 мая. Об этом сообщает врио главы республики Владимира Уйбу: по его словам, жители пренебрежительно относятся к санитарным нормам, что привело к очередному скачку инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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