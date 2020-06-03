В Коми откроют 75 пунктов для сдачи ЕГЭ

В Коми откроют 75 пунктов сдачи ЕГЭ: 67 в школах, пять на дому, три на базе управления федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает телеканал «Коми Гор».

- Мы провели ревизию аудиторий, чтобы обеспечить «безопасное» расстояние в 1,5 метра между рабочими местами участников экзамена. Количество сдающих ЕГЭ снизилось, поэтому мы укладываемся в то количество пунктов, которое было запланировано ранее, - сообщил замминистра науки, образования и молодежной политики Олег Холопов.

Работники пунктов должны быть в масках и перчатках. В каждой аудитории будет обеззараживатель воздуха. Стартует экзаменационная кампания 3 июля, завершится 23 июля. 24-25 июля — резервные дни.

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