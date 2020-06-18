В Коми школа обязана выплатить 5 млн рублей за лесовоз, поврежденный в смертельном ДТП

Почти три года назад недалеко от села Ыб произошло страшное ДТП: школьный автобус столкнулся с большегрузом — авария унесла жизни водителя и двух пассажиров. Через год Сыктывдинский районный суд признал в аварии виновным водителя автобуса. На этом беды Яснэгской школы, которой принадлежал автобус, не завершились: страховая компания подала иск к учебному заведению и выиграла дело.

Большегруз был застрахован в компании «Согласие». Ремонт поврежденного авто, по оценке эксперта, обошелся бы в 8 млн рублей, поэтому от этой идеи было решено отказаться. Компания «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес Рус» была лизингодателем и выгодоприобретателем по риску «конструктивная гибель». Фирма отказалась от права собственности, годные остатки поврежденного авто были переданы во владение страховой компании. Та в свою очередь выплатила пострадавшему предпринимателю — владельцу большегруза — 6, 6 млн рублей. Страховщики после продажи остатков авто (более 1 млн рублей) остались в минусе более чем на 5 млн рублей. Эту сумму они и взыскали со школы в Арбитражном суде.

Учебное заведение с исковыми требованиями не согласилось. Размер убытков, по мнению руководства школы, должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Однако размер оплаты в суде школа не оспорила. Несмотря на неоднократные предложения о проведении судебной экспертизы, учебное заведение от нее отказалось.

- В ходе производства по делу ответчик не представил допустимых и достаточных доказательств тому, что ДТП произошло не по вине водителя ответчика, не оспорил размер ущерба. При таких обстоятельствах, проанализировав имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности, арбитражный суд удовлетворяет исковые требования в полном объеме, — говорится в решении.

В итоге суд постановил взыскать с Яснэгской средней школы в пользу страховой компании «Согласие» 5 млн 206,4 тыс. рублей ущерба и 49 тыс. рублей судебных расходов по оплате госпошлины.

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