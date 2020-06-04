2020-06-04T15:27:16+03:00
Общество

В Коми замминистра во время пробежки чуть не попался в лапы медведям

Предупреждение знакомого охотника в последний момент спасло чиновника от непредсказуемой встречи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вячеслав Попов любит бегать на природе. Фото из архива героя статьиВячеслав Попов любит бегать на природе. Фото из архива героя статьи
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Заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов на утренней пробежке недалеко от Корткероса чуть не повстречал медведей. Предупреждение знакомого охотника в последний момент спасло чиновника от непредсказуемой встречи. Подробностями случая Вячеслав Попов поделился с «КП-Коми»

Вячеслав Попов каждое утро начинает с пятикилометровой пробежки. Утро 3 июня не задалось из-за косолапых, которые обосновались на полях недалеко от села.

- Как обычно встал в шесть утра, чтобы пробежать рабочие пять километров. По дороге встретил знакомого охотника на машине. Он в красках рассказал, что видел на поле недалеко от дороги, где я собирался пробегать, двух больших медведей — косолапые щипали травку. Он не стал искушать судьбу, сел в машину и поехал домой, попутно предупредив меня. Я, опасаясь встречи, повернул к дому, - рассказал Вячеслав Попов.

Фото из архива героя статьи

Фото из архива героя статьи

Медведи обосновались на поле на расстоянии около километра от последнего дома сельского поселения. В прошлом году в это же самое время и тоже на пробежке чиновник встретил двух молодых мишек и повернул назад, опасаясь встречи с их грозной мамой. Он предполагает, что два щипающих травку косолапых — это повзрослевшие прошлогодние малыши. Возможно, они так и живут в лесу недалеко от Корткероса.

Бегун, который часто тренируется недалеко от леса, даже приобрел специальную шумовую гранату, чтобы в случае чего отпугнуть хищников. Вячеслав отметил, что в ближайшее время не будет бегать по дороге, которую облюбовали косолапые.

Кстати, медведи для Корткеросского района — не в диковинку. В последние недели поступило несколько сообщений о встрече людей с хозяевами тайги. Так, в соцсетях житель села Игорь Усачев написал, что по время прогулки с собакой встретил двух огромных медведей, которые паслись на поле. Судя по описанию, это именно те косолапые, которые не дали завершить тренировку чиновнику Миннаца Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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