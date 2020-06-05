Верховный суд Коми смягчил приговор экс-руководителю УФСИН Коми Александру Протопопову и его подчиненным

Верховный суд Коми изменил приговор Усть-Вымского районного суда в отношении экс-руководителя УФСИН Коми Александра Протопопова и его подчиненных.За ними признано право на реабилитацию в указанной части

Отметим, что в декабре прошлого года бывшему главе управления ФСИН по Коми добавили срок по делу о хищении бетонной дороги. Усть-Вымский районный суд республики Коми добавил 2,5 года колонии к сроку осужденного ранее экс-начальника регионального управления ФСИН Александра Протопопова. Протопопова признали виновным по части 4 статьи 160 УК (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Кроме того, ему назначили штраф в 1,7 млн рублей и лишили звания «генерал-лейтенант внутренней службы».

По версии следствия, в 2014 году глава УФСИН и его заместитель Валерий Иванов украли дорожные железобетонные плиты на сумму больше 12 млн рублей. СК отмечает, что в результате действия обвиняемых ухудшилась транспортная доступность Усть-Вымского и Удорского районов. К хищению они также привлекли начальника колонии-поселения №34 Романа Коржова и бизнесмена Рамала Джаббарлы, которого признали виновными в пособничестве растрате (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК). Иванова суд приговорил к четырем годам колонии, бизнесмена — к двум, а дело против Коржова закрыли в связи со смертью подсудимого. При этом в 2017-м году Протопопова уже приговорили к семи годам колонии строгого режима по делу о получении особо крупной взятки от Джаббарлы (пункт «в» части 5 статьи 290 УК). По версии следствия, начальник управления ФСИН в нарушение закона о конкуренции помогал компании «Эстет» заключать договоры на поставку овощей с исправительными учреждениями республики. За это он получил 625 тысяч рублей.

Апелляционным определением Верховного Суда Коми от 5 июня приговор Усть-Вымского районного суда Коми от 23 декабря в отношении Протопопова, Иванова, Джаббарлы в части осуждения их за растрату имущества в виде железобетонных плит в количестве не менее 2701 штуки отменен и производство по делу в этой части прекращено. За ними признано право на реабилитацию в указанной части.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания с наказанием, окончательно назначено Протопопову наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 500 000 рублей, с лишением права занимать определенные должности в органах уголовно-исполнительной системы.

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