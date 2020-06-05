2020-06-05T11:31:44+03:00
Общество

Верховный суд Коми смягчил приговор экс-руководителю УФСИН Коми Александру Протопопову и его подчиненным

За ними признано право на реабилитацию в указанной части
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива Комсомольской правды в КомиФото из архива Комсомольской правды в КомиФото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Верховный суд Коми изменил приговор Усть-Вымского районного суда в отношении экс-руководителя УФСИН Коми Александра Протопопова и его подчиненных.За ними признано право на реабилитацию в указанной части

Отметим, что в декабре прошлого года бывшему главе управления ФСИН по Коми добавили срок по делу о хищении бетонной дороги. Усть-Вымский районный суд республики Коми добавил 2,5 года колонии к сроку осужденного ранее экс-начальника регионального управления ФСИН Александра Протопопова. Протопопова признали виновным по части 4 статьи 160 УК (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Кроме того, ему назначили штраф в 1,7 млн рублей и лишили звания «генерал-лейтенант внутренней службы».

По версии следствия, в 2014 году глава УФСИН и его заместитель Валерий Иванов украли дорожные железобетонные плиты на сумму больше 12 млн рублей. СК отмечает, что в результате действия обвиняемых ухудшилась транспортная доступность Усть-Вымского и Удорского районов. К хищению они также привлекли начальника колонии-поселения №34 Романа Коржова и бизнесмена Рамала Джаббарлы, которого признали виновными в пособничестве растрате (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК). Иванова суд приговорил к четырем годам колонии, бизнесмена — к двум, а дело против Коржова закрыли в связи со смертью подсудимого. При этом в 2017-м году Протопопова уже приговорили к семи годам колонии строгого режима по делу о получении особо крупной взятки от Джаббарлы (пункт «в» части 5 статьи 290 УК). По версии следствия, начальник управления ФСИН в нарушение закона о конкуренции помогал компании «Эстет» заключать договоры на поставку овощей с исправительными учреждениями республики. За это он получил 625 тысяч рублей.

Апелляционным определением Верховного Суда Коми от 5 июня приговор Усть-Вымского районного суда Коми от 23 декабря в отношении Протопопова, Иванова, Джаббарлы в части осуждения их за растрату имущества в виде железобетонных плит в количестве не менее 2701 штуки отменен и производство по делу в этой части прекращено. За ними признано право на реабилитацию в указанной части.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания с наказанием, окончательно назначено Протопопову наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 500 000 рублей, с лишением права занимать определенные должности в органах уголовно-исполнительной системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Протопопов остался без приговора

Суд над экс-руководителем УФСИН по Коми снова перенесли (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки
О новых правилах церковной жизни «КП» рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков)
Новости 24
Транспорт, одежда, быстрая еда: как изменились расходы россиян в мае
В Коми изменилось расписание движения поездов
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
В Сысольском районе был сильный пожар
Погода в Коми 5 июня
В Сосновой Поляне Сыктывкара начали строить новые дороги
Осторожно, новые схемы фишинга в e-commerce!
В городах и районах Коми появятся «Сады памяти»
Фестиваль «Сыктывкарса тулыс» перенесли на осень
В Сыктывкаре идёт борьба с борщевиком
Июнь в Коми будет теплым
Житель Петербурга намеревался продать в Коми 5 килограмм гашиша
Жительнице Сыктывкара провели тест на беременность прямо в суде
Более трети россиян планируют сэкономить на отпуске в этом году
В Сыктывкаре капитально отремонтируют 86 домов
«Ростелеком» в СЗФО открывает «зеленый коридор» для операторов связи
На пожаре в Сыктывкаре спасли 12 человек
Заседание по апелляции на меру пресечения экс-мэра Инты Ларисы Титовец отложено
В Воркуте зафиксирован рекордный прирост зараженных за сутки
Погода в Коми 4 июня
В Корткеросском районе поиски пропавшего мужчины закончились печально
В Усть-Куломском районе медведи вышли к людям
Жительница Инты похитила почти 400 тысяч рублей
Юлия Белорукова рассказала о беременности и тренировках
В Сыктывкаре приступили к перекладке ливнёвки по Октябрьскому проспекту
Житель Усть-Кулома убил соседку. И спокойно лёг спать.
В Сыктывкаре мерседес пытался "убежать" от ГИБДД