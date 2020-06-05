В Сосногорском районе нашли тело утопленника

На Ижме завершены поисковые работы. Тело утонувшего мужчины нашли. Об этом пишет «Палитра города».

В ночь с 10 на 11 мая на Ижме произошла трагедия: перевернулась лодка с тремя взрослыми и ребенком. Четырехлетний малыш скончался в реанимации, мать ребенка и 47-летний мужчина чудом спаслись. 27-летний пасынок пропал. 4 июня рядом с местом, где перевернулась лодка, обнаружили тело пропавшего. Поискам помогло то, что уровень воды резко упал.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Идет расследование.

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