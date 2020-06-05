2020-06-05T18:23:40+03:00
Общество

В Сосногорском районе нашли тело утопленника

Молодой мужчина погиб после того, как перевернулась лодка
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Сосногорском районе нашли тело утонувшего мужчиныВ Сосногорском районе нашли тело утонувшего мужчины
Изменить размер текста:

На Ижме завершены поисковые работы. Тело утонувшего мужчины нашли. Об этом пишет «Палитра города».

В ночь с 10 на 11 мая на Ижме произошла трагедия: перевернулась лодка с тремя взрослыми и ребенком. Четырехлетний малыш скончался в реанимации, мать ребенка и 47-летний мужчина чудом спаслись. 27-летний пасынок пропал. 4 июня рядом с местом, где перевернулась лодка, обнаружили тело пропавшего. Поискам помогло то, что уровень воды резко упал.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Идет расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте мужчина выпал из лодки и едва не утонул

Неравнодушные рыбаки оказали ему помощь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки
О новых правилах церковной жизни «КП» рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков)
Новости 24