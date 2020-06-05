2020-06-05T19:39:09+03:00
Общество

В Коми закончили подготовку к переписи населения

Республике понадобится 2,5 тысячи переписчиков
Дарья ЮДИНА
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В Коми закончили подготовку к переписи населенияВ Коми закончили подготовку к переписи населения
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Региональная Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения согласовала главный документ по сбору данных о проживающих в Коми. Это стало заключительным этапом работ по подготовке к кампании.

Оргплан переписи в Коми сформировали на основе аналогичных документов по каждому муниципальному образованию. Каждый из 20-ти был согласован местными Комиссиями по проведению переписи.

Территорию региона разделили на 1548 счетных участков. На каждом из которых будет работать переписчик. Его задача опросить в среднем 550 человек. Часть переписчиков будет опрашивать население с помощью планшетов. Обходить дома переписчики будут в накидке, с шарфом и портфелем для хранения бумаг с логотипом ВПН. Помогать переписчику в его работе будет контролер, в ведении которого будет находиться 5-7 переписчиков. Кроме того, в республике будут работать переписчики стационарных участков.

Для успешного проведения Всероссийской переписи населения нашему региону потребуется около 2,5 тысяч переписчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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