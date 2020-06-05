В Сыктывкаре из окна выпал 4-летний ребенок

В Сыктывкаре из окна выпал 4-летний мальчик. О происшествии пишет «БНК».

Как сообщили в УМВД по Сыктывкару, инцидент произошел 5 июня в доме № 116 по Октябрьскому проспекту. Мальчик выпал из окна второго этажа. Родители тогда были в магазине, за ребенком присматривала 13-летняя сестра. Девочка в момент падения находилась в другой комнате.

Окно открыли, чтобы проветрить комнату. Мальчик облокотился на сетку и выпал. На шум прибежала сестра, одновременно с ней соседка. После женщина выбежала на улицу, оказала мальчику помощь и вызвала скорую. Ребенка госпитализировали в Республиканскую клиническую детскую больницу с травмами.

Как подчеркивают в УВМД по Коми, семья мальчика благополучная.

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