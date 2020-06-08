Фигурист Дмитрий Алиев сдал тест на коронавирус

Чемпион Европы-2020 по фигурному катанию, уроженец Коми Дмитрий Алиев сдал тесты на коронавирус. Отрицательные результаты двух тестов позволили ему приступить к ледовым тренировкам на сборе в Кисловодске, сообщает РИА Новости,

Алиев находится на федеральной базе в Кисловодске с 1 июня, сообщил агентству тренер Алиева Евгений Рукавицын.

- 6 июня пришли результаты, второе тестирование на коронавирус у всех ребят и тренеров дало отрицательный результат. С завтрашнего дня мы выходим на лед, - сказал Рукавицын по телефону.

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