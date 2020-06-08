Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 8 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 36 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 8 июня в России 8 985 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 36 новых случаев.

Сейчас в республике 1600 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 26 пациентов, а выздоровели от вируса 890 человек.

Кстати, власти Коми могут отменить первый этап снятия ограничений по коронавирусу, стартовавший 29 мая. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба: по его словам, жители пренебрежительно относятся к санитарным нормам, что привело к очередному скачку инфекции.

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