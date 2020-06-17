Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 17 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 54 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 16 июня в России 7 843 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 54 новых случаев.

Сейчас в республике 2 491 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции уже 28 пациентов, а выздоровели от вируса 1 101 человек.

стопкоронавирус.рф

Кстати, изучать, как регионы России освобождаются от ограничительных мер, можно на интерактивной карте, которая 12 июня появилась на сайте стопкоронавирус.рф. На ней можно увидеть, какие ограничения действуют именно сейчас в том или ином субъекте РФ.

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