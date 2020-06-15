В Ухте из-за коронавируса врачи не пустили мать в реанимацию к «паллиативному» ребенку-инвалиду

Врачи детской больницы Ухты не пустили мать в реанимацию к тяжелобольной дочери даже в средствах защиты, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса. Благодаря федеральным СМИ ситуация вызвала общественный резонанс: общественники осудили действия врачей, которые не проявили милосердия к матери.

Российское издание «Милосердие» пишет, что у 13-летней девочки синдром Эдвардса — генетическое заболевание, которое привело ко множественным нарушениям развития, в том числе пороку сердца и легочной гипертензии. В ночь с 11 на 12 июня девочке стало плохо, и ее поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Мать не смогла попасть к дочке даже в средствах индивидуальной защиты, ей предложили остаться в приемном покое.

Главврач больницы Марат Нуриев заявил, что посещение пациентов отделения реанимации временно приостановлено из-за ограничений, связанных с коронавирусом. «Ребенок абсолютно спокоен, по моим данным. Как только ребенку будет легче, он будет переведен в обычное отделение, будет обеспечено совместное пребывание с мамой. В настоящий момент это не представляется возможным», — сообщил «Милосердию» Нуриев.

Благодаря общественной огласке ситуация стала известна далеко за пределами региона. По мнению учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, коронавирус — не повод разлучать мать и ребенка. «Ремонт в реанимации — не оправдание, теснота — не оправдание. Ковид — повод выдать маме СИЗ. Ковид — повод думать и искать выход. Ковид - повод поселить их вместе с соблюдением противоэпидемиологических мер, а не разлучать. Ваше равнодушие — это результат профнепригодности, а не усталости. И никто и никогда не убедит меня в обратном», — написала Федермессер у себя в Фейсбуке.

Глава регионального отделения ВОРДИ в Коми Юлия Белоусова рассказала «Милосердию», что у девочки 14 июня пульс достигал отметки 220 ударов в минуту!

- Я с улицы слышу, как она кричит, даже во сне. Она вела себя стабильно, сколько у нее хватало сил — двое суток. Сколько ребенок мог терпеть отсутствие мамы, сколько терпел в реанимации. То, что с ней происходит, может повредить сердце и психику.

Председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко отмечает, что органы власти, отвечающие соответственно своим полномочиям за организацию лечения и помощи высказали полное пренебрежение к чувствам людей — и матери, и беспомощной девочки.

- Вдумайтесь! В момент, когда чувства и состояние невербального ребенка может понять и «перевести» для врачей только мать — она и исключена из этой возможности. Кроме того, мама является законным представителем ребенка и с ней обязаны согласовывать медицинские назначения и манипуляции! — подчеркнула она, назвав происходящее «возмутительной историей».

По ситуации на 15 июня мать по-прежнему разлучена со своим ребенком, сообщает Нюта Федермессер в Фейсбуке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми суд обязал предоставить лекарство девочке-инвалиду бесплатно

Региональное министерство здравоохранения отказывалось это делать (подробности).