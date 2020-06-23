Природное явление, похожее на смерч, наблюдали недалеко от Воркуты

Природа не перестает удивлять жителей Республики Коми: 9 июня в Воркуте зафиксировали природное явление, похожее на смерч. Видео вихря в быстрой съемке запечатлел житель заполярного города Вадим Сандрацкий.

- Вихрь прошел через шахту Комсомольскую, где, захватив частицы, первый раз подкрасился, а затем обесцветился. Но на полях возле Заполярного вихрь снова проявился. Под конец захватил дым с ЦОФ (центральная обогатительная фабрика) и ушел в тундру. Высота видимой части составляла около 300 метров. Запись движения смерча ускорена, реально вихрь двигался почти 25 минут - с 12:50 до 13:14, - сообщает Вадим, который наблюдал за редким природным явлением недалеко от Воргашора.

В Коми ЦГМС не исключают, что подобное редкое природное явление имело место. Дело в том, что в эти они в заполярном городе стояла необычайно жаркая для этой широты погода.

- 8 и 9 июня наблюдалась аномальная, не по сезону теплая погода, даже жаркая для Воркуты. Максимальная температура 8 июня повышалась до 24°C, 9 июня за счет облачности и осадков температура опустилась до 21°C. Не исключаем, что смерч имеет место быть, - отметили в Коми ЦГМС.

Причины образования смерчей недостаточно изучены до сих пор. Можно указать лишь некоторые общие сведения, наиболее характерные для типичных смерчей. Смерч может возникнуть при поступлении теплого воздуха, насыщенного водяным паром, когда происходит соприкосновение теплого влажного с холодным сухим «куполом», образовавшимся над холодными участками поверхности земли. А 8 и 9 июня в Воркуте как раз стояла нетипичная для заполярного города жаркая и влажная погода.

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