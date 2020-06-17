В Удорском районе нашли тело утонувшего мальчика

В Удорском районе завершились поиски 14-летнего подростка, утонувшего 15 июня на реке Мезень в районе поселка Усогорск. Тело мальчика нашли спасатели, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

15 июня подросток купался вместе с другом на местном пляже. Дети начали тонуть. Очевидцы происшествия бросились на помощь. Одного мальчика спасли, второй, к несчастью, погиб.

Напомним, что вчера стало известно о подростках, утонувших в Корткеросском районе. 13-летний мальчик и его 14-летний товарищ купались в неположенном месте. О происшествии сообщили очевидцы. Поиски тел продолжаются, только за сегодняшний день водолазы обследовали более 800 квадратных метров на дне реки, вдоль береговой линии 10 километров.

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