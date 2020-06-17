2020-06-17T20:27:16+03:00
Общество

Шахтеры Инты, не дождавшись зарплат, отправили обращение Владимиру Уйбе

Долг до сих пор не закрыли
Дарья ЮДИНА
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Шахтеры Инты недовольныШахтеры Инты недовольны
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Профсоюзы АО «Интауголь» направили письмо врио главы Коми Владимиру Уйбе. В обращении они упрекнули региональное правительство в невыполнении взятых на себя обязательств. Члены профсоюзов надеются на личную встречу главы региона с трудовым коллективом, чтобы обсудить меры дополнительных соцгарантий, включая переселение семей горняков из Инты в Сыктывкар. Об этом пишут «Невские новости».

Задолженность перед шахтерами Инты, продолжающими трудовую деятельность и уже не работающими в связи с ликвидацией АО «Интауголь», на 16 июня составила порядка 22 млн рублей. Об этом сообщают профсоюзы предприятия в обращении. В эту сумму входит зарплата за апрель-май и отпускные за май 2020 (11,7 млн руб.), расчет с уволенными работниками с июля прошлого года (9 млн руб.), удержанные алименты с декабря 2019 года (490 тыс. руб.) и другие выплаты.

- За исключением текущей зарплаты, все другие выплаты в компании выдают из средств, полученных после банкротства. В связи с этим горняки с крайним недоверием воспринимают перспективу погашения задолженностей. Бездействие штаба по разрешению сложившейся ситуации является причиной роста социальной напряженности в городе Инте, — говорится в письме за подписью профсоюзных лидеров Александра Демидась и Дениса Баженова.

Они напомнили, работникам при расторжении трудового договора гарантировали соблюдение всех трудовых прав. Врио главы Коми попросили о личной его встрече с трудовым коллективом предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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