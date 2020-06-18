2020-06-18T12:21:14+03:00
Общество

В Сыктывкаре впервые с начала самоизоляции пройдут общественные слушания

Жители столицы Коми будут обсуждать правила благоустройства
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото администрации Сыктывкара: так проходили общественные слушания в 2018 годуФото администрации Сыктывкара: так проходили общественные слушания в 2018 году
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Сегодня, 18 июня, активные горожане могут прийти в 14:00 в мэрию и высказать все, что они думают о благоустройстве столицы Коми. В частности, горожане могут поделится своим мнением по злободневному вопросу выгула собак.

Три месяца назад жизнь в столице Коми (как и по всей республике) поставили на паузу из-за коронавируса. Впервые за долгое время городские активисты могут собраться на общественных слушаниях и внести свои предложения в правила благоустройства города.

- Все изменения прописаны в проекте. Каждый пункт вносит новые и, думаю, важные предложения в общий пакет правил благоустройства города. Люди могут внести дополнения, которые будут рассмотрены комиссией, - отметил «КП-Коми» гражданский активист Станислав Штралер.

В правила благоустройства предлагается внести ряд важных изменений. К примеру, если предприниматель захочет апгрейдить фасад, то он должен согласовать действия с администрацией столицы. Рекламные штендеры отныне будут под запретом (есть, правда, ряд исключений из правила), а прокладка сетей (линий уличного освещения, линий электропередач и так далее) должна осуществляться только подземным способом. Вывески организаций на домах должны быть выполнены в едином стиле. Владельцы собак должны особенно изучить изменения правил выгула домашних животных. Например, без паводка отныне никуда. Также питомцев нельзя выгуливать на детских и спортплощадках. С девятистраничным проектом можно познакомиться по этой ссылке.

Обсуждение будет проходить 18 июня (сегодня) в 317 кабинете в здании администрации города в 14:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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