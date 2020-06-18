2020-06-18T13:49:23+03:00
Общество

«Список памяти»: 489 медиков умерли в России от COVID-19, три из них - из Коми

Росздравнадзор РФ раскрыл статистику
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Медики рискуют жизнью каждый деньМедики рискуют жизнью каждый деньФото: Михаил ПАТЛИС
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В России с начала пандемии от коронавируса скончались почти 500 медиков, заразившихся коронавирусом. Об этом заявила глава Росздравнадзора РФ Алла Самойлова. Всего в стране от COVID-19 умерли 7660 человек.

- 489 - это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли, — сказала Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

В «Списке памяти», который самостоятельно создали медики еще в начале эпидемии, сейчас немного меньше имен — 444. Данные о погибших врачах и медсестрах их коллеги собирают и лично проверяют. В «Список памяти» попали три медика из Коми — сестра-хозяйка городской больницы Эжвинского района, санитарка Республиканской клинической больницы и врач-травматолог Эжвинской городской поликлиники.

- Многие журналисты просят рассказать о списке — кто это придумал, зачем, почему и так далее. Мы не хотим об этом говорить, потому что это не про нас. Это про погибших коллег. Если хотите рассказать, расскажите о них, свяжитесь с больницами, где они работали, поговорите с коллегами. Только, пожалуйста, не беспокойте близких — им, наверное, сейчас не до этого, - пишут медики на сайте, посвященном проекту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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