2020-06-19T12:16:28+03:00
Общество

Асы высшего пилотажа пролетят над Ухтой на реактивных самолетах

Жители Ухты смогут наблюдать за полетом пилотажной группы «Русь»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Вера СИДОРОВА
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В День памяти и скорби — 22 июня — пилотажная группа «Русь» прилетит над Ухтой. Примерно в 14:30 знаменитые пилоты приземлятся в местном аэропорту. Будет ли организовано общение с жителями города, пока не известно, сообщили «КП-Коми» пилоты.

22 июня пилоты «Руси» после вынужденного из-за коронавируса перерыва возобновляют свои выступления. Смоленские асы 22 июня начинают перелет по маршруту Вязьма-Ярославль-Киров-Ухта-Салехард. 24 июня самолеты пролетят в небе над Яр-Сале, Аксаркой, Салехардом и Лабытнанги.

- Если по погоде будет принято решение ночевать в Ухте, то общение с жителями города возможно. Если же нет, то мы даже с перрона аэропорта не сможем выйти, - отметили в беседе с «КП» пилоты.

Кстати, известные пилоты должны были потчевать феерическим выступлением жителей столицы Коми в День Победы, однако коронавирус спутал все планы. Отметим также, что жители республики уже имели честь наблюдать крутое шоу от пилотажной группы «Русь» в небе над Сыктывкаром четыре года назад — в честь 95-летия Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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