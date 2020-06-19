Животным мини-зоопарка Ухты нечего есть из-за коронавируса

Известный ухтинский зооуголок, в котором содержится 25 видов животных, терпит бедствие из-за коронавируса. Экзотическим обитателям живого уголка нужен специализированный корм и витамины. Примерно 350 тысяч рублей необходимо на закупку дорогого пропитания. Руководитель зооуголка с 30-летней историей Юрий Матющенко рассказал «КП-Коми», как живут звери в условиях пандемии.

Редким животным зооуголка и его руководителю приходится не просто. Мало того, что в марте ударил коронавирус, так еще и в ближайший месяц животным предстоит сложный переезд из-за реконструкцим детского парка и ремонта здания, где сейчас обитают экзотические животные.

Во время пандемии звери были лишены скудного, но постоянного источника дохода, - денег от продажи билетов. Да и к пандемии зооуголок не был готов: корм пришлось собирать по сусекам в базах города. Между тем, руководитель учреждения уверен: мини-зоопарк должен жить, с его помощью и взрослые, и, самое главное, дети учатся доброте к ближнему.

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- Дети, которые приобщаются к природе, уже не могут помыслить о, например, насилии и грабежах, - говорит Юрий Иванович.

Сейчас мини-зоопарка помогают неравнодушные: скидывают на счет руководителя уголка кто 50, кто 300 рублей. Юрий Матющенко всем искренне благодарен.

Отметим, что в мини-зоопарке Ухты проживает около 30 животных, начиная с медведя, заканчивая обезьянами. Есть и питон по кличке Анастасия, и ласковый медведь, и крокодил, и павлины, и дикобраз, и носуха: список обширный.

КАК ПОМОЧЬ

Вы можете принести корм для животных, а можете внести пожертвование. Телефон привязанный к карте Сбербанка, для пожертвований зооуголку: 8(912)54-563-36 (Юрий Иванович М.)

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