В Коми хотят запретить продажу снюсов

В Коми предложили полностью запретить продажу сосательных и жевательных никотиносодержащих смесей или снюсов. Идею о таком запретительном законе выдвинули депутаты Госсовета, сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре депутаты Госсовета Коми поддержали проект федерального закона, запрещающий торговлю этими веществами. Однако он так и не был принят. Не дождавшись решения проблемы на федеральном уровне, более сорока регионов приняли свои акты, регулирующие данные правоотношения. У более двадцати субъектов подобные документы находятся в разработке. В республике тоже хотят разработать такой законопроект.

Главный внештатный детский психиатр-нарколог минздрава Коми Андрей Никитин рассказал, что из-за огромной концентрации никотина в этих смесях, их употребление вызывает сильнейшую зависимость и может стать первым шагом к алкоголизму и наркомании. Под удар попадают в первую очередь школьники: они наиболее восприимчивы ко всему новому.

Сейчас с продажей снюсов борются с помощью рейдов МВД и Роспотребнадзора. Но подобных мер недостаточно. Поэтому разработку законопроекта, запрещающего продажу никотиносодержащих смесей, планируют начать в ближайшее время. Рассмотреть его могут уже на следующем заседании Госсовета Коми.

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