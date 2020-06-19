2020-06-19T16:47:36+03:00
Общество

На Республиканский стадион прибыли первые мачты освещения

Строительство продолжается
Дарья ЮДИНА
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Фото со страницы Николая Бережного "ВКонтакте"Фото со страницы Николая Бережного "ВКонтакте"
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На Республиканский стадион прибыли первые мачты освещения. Всего на стадионе планируется установить 8 мачт освещения – по четыре на основном и запасном поле. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Коми.

Поставка мачт будет поэтапной: так ничто не помешает смежным работам. Одну из мачт уже собрали на основном поле стадиона. Скоро начнется монтаж, сборка второй идет на запасном поле.

Еще две мачты освещения должны прийти до конца июня. После начнется их монтаж. Оставшиеся мачты планируют доставить и установить до конца августа 2020 года.

Высота каждой мачты составляет 50,5 метров. Они значительно увеличат площадь и повысят качество освещения полей стадиона.

Напомним, что в 2021 году на обновленном Республиканском стадион планируют провести чемпионат мира по бенди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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