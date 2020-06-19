В Корткеросском районе утонул мальчик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

19 июня в службу спасения поступила информация, что на реке Вычегда, в необорудованном для купания месте, в селе Сторожевск утонул мальчик 12 лет. В район выехали спасатели. На месте происшествия работают сотрудники ГИМС, полиции, местной пожарной части. С поисками помогают местные жители.

Напомним, что ранее в Удорском районе утонул мальчик.

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