В Корткеросском районе утонул мальчик
На месте работают спасатели
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми
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В Корткеросском районе утонул мальчик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
19 июня в службу спасения поступила информация, что на реке Вычегда, в необорудованном для купания месте, в селе Сторожевск утонул мальчик 12 лет. В район выехали спасатели. На месте происшествия работают сотрудники ГИМС, полиции, местной пожарной части. С поисками помогают местные жители.
Напомним, что ранее в Удорском районе утонул мальчик.
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ИСТОЧНИК KP.RU