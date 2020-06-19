2020-06-19T19:45:02+03:00
Общество

В Сыктывкаре выбрали место под новое здание Нацтеатра

Подготовка к строительству началась
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Первый шаг к строительству сделанПервый шаг к строительству сделан
Изменить размер текста:

Руководство Национального музыкально-драматического театра и главный архитектор Сыктывкара определились с местом строительства нового здания театра. Об этом пишет «Трибуна».

– Вчера состоялся совет с участием главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга. После мониторинга с привлечением архитектурного сообщества нам предложили пять мест, – рассказала художественный руководитель театра Светлана Горчакова. – Первое место я сразу отвергла – туда даже автобусы не ездят. Второй вариант – угол Домны Каликовой и Кирова – нас не устраивает из-за того, что там места мало. Все-таки рядом с театром должен быть сквер и парковка. Ведь к нам ездят на спектакли даже с Ижмы! Еще два предложения по разным причинам тоже не подходят. Я согласилась на пятый вариант: Октябрьский проспект и ул. Оплеснина, напротив «четвертой» бани. За это место и проголосовали.

По словам Светланы Горчаковой, первый шаг сделан. Сейчас нужно думать, сколько будет стоить эскизный проект, и кто будет делать проектно-сметную документацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Театр оперы и балета Коми ушел в отпуск, подарив зрителям "Танец маленьких лебедей"

Храм искусства завершил 62 театральный сезон онлайн (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24
В Сыктывкаре на время изменятся схемы движения автобусов
В Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток
Воркута может получить звание «Города трудовой доблести»
В Усть-Вымском районе завершено расследование дела по факту убийства мирового судьи
В Коми возбуждено уголовное дело о незаконном переводе 30 миллиардов рублей из Пенсионного фонда России
В Усть-Вымском районе Коми найдены тела охотников, пропавших еще в феврале
До 500 тысяч рублей на полгода. Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Осторожно, клещи: с начала сезона в Коми покусали полторы тысячи человек
Жителя Усинска, обвиняемого в убийстве соседа из-за громкой музыки по ночам, освободили после оглашения приговора
Погода в Коми 19 июня
Мэр Наталья Хозяинова впервые прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Сыктывкаре
В Коми наградили полицейского, спасшего во время пожара четырех детей
В Ижемском районе пропал подросток
В Сыктывкаре отремонтировали 12 улиц
Мэр Воркуты рассказал, как идет ремонт в обсерваторе
В Сыктывкаре автомобиль наехал на подростка во дворе дома по улице Мира
В Сыктывкаре ограничено движение транспорта по ряду участков
Дожди и холод: прогноз на выходные в Коми
В Коми найдены тела утонувших на реке Вычегда подростков
В Усть-Цильме мужчина стулом отправил сожительницу в кому
В Сыктывкаре горела дача
Сыктывкарка перевела мошенникам полтора миллиона рублей
Погода в Коми 18 июня
В Сыктывкаре перекроют улицу Димитрова
У воспитанников Кочпонского ПНИ появится инклюзивная спортплощадка
На строительство дороги Нарьян Мар-Усинск дополнительно выделят 4 млрд рублей
В 2020 году Луд в Ижме проводить не будут