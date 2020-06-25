В Ухте у реки нашли труп мужчины рядом с велосипедом

В Ухте устанавливается личность дедушки, тело которого нашли у реки. Рядом с трупом мужчины лежал велосипед, сообщают в автономной некоммерческой организации «Ухтаспас».

- Мужчина 24 июня утонул, вот и пытаемся установить его личность, найти родственников - уточнил «КП-Коми» руководитель «Ухтаспас» Василий Гермогенов.

В настоящее время его личность еще не установили, а следователи проводят доследственную проверку трагического случая.

Приметы мужчины:

- На вид 75-78 лет, худощавого телосложения, густые седые брови, стрижен налысо.

- Одет: футболка, клетчатая рубашка, черная куртка на молнии. Рядом находился велосипед.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию, просим сообщить по телефонам: 8(904)108-42-10 - полиция; 8(958)170-16-24 - дежурный «Ухтаспас».

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