2020-06-25T13:14:40+03:00
Общество

В Коми утонувшего 12-летнего мальчика ищут всем селом: нужна помощь водолазов-любителей и владельцев квадрокоптеров

Родные Владислава не оставляют надежды найти ребенка
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото опубликовано с разрешения мамы ребенкаФото опубликовано с разрешения мамы ребенка
Изменить размер текста:

19 июня на реке Вычегде в необорудованном для купания месте в селе Сторожевск утонул 12-летний мальчик. Ребенка ищут всем селом уже почти неделю, но для полноценной поисковой операции не хватает лодок, квадрокоптеров и водолазов. Мама мальчика поделилась с «КП» подробностями поисков.

- Кроме квадрокоптеров и лодок очень нужны водолазы. Будем рады водолазам-любителям. Сельчане очень помогают. Соседи из Небдино и важкурьи тоже не оставляют в беде. Наши мужики с 19 июня день и ночь ищут Владислава! Женщины приносят питьевую воду, продукты питания. Собирают материальную помощь, покупают бензин. Но в будние дни людей много меньше, так как все работаю. Сегодня, к примеру, на поиски вышли всего две лодки. Дай бог еще подтянутся, - рассказала мама мальчика Ирина Подорова. Спасатели вместе с местными жителями тоже продолжают обследовать воду и прибрежные зоны.

Отметим также, что Владислав — третий ребенок, которого унесла река в Корткеросском районе на прошлой неделе. Так, 16 июня на Вычегде в необорудованном для купания месте в районе деревни Важкурья Корткеросского района утонули два подростка. Тела погибших удалось обнаружить достать из воды на следующий день - 17 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пляжи ещё закрыты, но число трагедий на воде растёт

Только за одну неделю в республике утонули четыре ребенка (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Говорят не "простите", а "освободите": Министр культуры Москвы рассказал о ключевой дискуссии вокруг дела Серебренникова
Александр Кибовский ответил на вопросы о работе библиотек и кинотеатров после пандемии. Вопросы в студии Радио "Комсомольская правда" задавала Тина Канделаки
Новости 24