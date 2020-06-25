В Коми утонувшего 12-летнего мальчика ищут всем селом: нужна помощь водолазов-любителей и владельцев квадрокоптеров

19 июня на реке Вычегде в необорудованном для купания месте в селе Сторожевск утонул 12-летний мальчик. Ребенка ищут всем селом уже почти неделю, но для полноценной поисковой операции не хватает лодок, квадрокоптеров и водолазов. Мама мальчика поделилась с «КП» подробностями поисков.

- Кроме квадрокоптеров и лодок очень нужны водолазы. Будем рады водолазам-любителям. Сельчане очень помогают. Соседи из Небдино и важкурьи тоже не оставляют в беде. Наши мужики с 19 июня день и ночь ищут Владислава! Женщины приносят питьевую воду, продукты питания. Собирают материальную помощь, покупают бензин. Но в будние дни людей много меньше, так как все работаю. Сегодня, к примеру, на поиски вышли всего две лодки. Дай бог еще подтянутся, - рассказала мама мальчика Ирина Подорова. Спасатели вместе с местными жителями тоже продолжают обследовать воду и прибрежные зоны.

Отметим также, что Владислав — третий ребенок, которого унесла река в Корткеросском районе на прошлой неделе. Так, 16 июня на Вычегде в необорудованном для купания месте в районе деревни Важкурья Корткеросского района утонули два подростка. Тела погибших удалось обнаружить достать из воды на следующий день - 17 июня.

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