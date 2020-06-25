2020-06-25T14:30:53+03:00
Общество

Greenpeacе: «Югыд ва» в Коми под угрозой из-за законопроекта об изменении границ нацпарков

Эксперты предполагают, что принятие закона необходимо властям для того, чтобы получить законное право на разработку месторождения на территории нацпарка в Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Экологи продолжают бороться за будущее нацпаркаЭкологи продолжают бороться за будущее нацпаркаФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Российское отделение организации Greenpeace обратилось к депутатам Госдумы с просьбой отклонить законопроект об изменении границ национальных парков, сообщает «Интерфакс».

Законопроект, позволяющий правительству изменять границы особо охраняемых природных территорий, был внесён в Госдуму 17 июня депутатами «Единой России». Эксперты предполагают, что принятие закона необходимо властям для того, чтобы построить в Сочинском национальном парке и в национальном парке «Самарская лука» горнолыжные трассы, а также получить законное право на разработку месторождения на территории национального парка «Югыд ва» в Коми.

«Югыд ва» входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». В 2010 и 2013 годах Минприроды дважды пыталось изменить границы парка своим решением, чтобы «вырезать» из него золотоносное месторождение Чудное, лицензия на разработку которого была выдана компании «Голд Минералс» с корнями в офшорах на Кипре. И Верховный суд по требованию Гринписа оба раза отменял это решение, пишет 7x7.

Принятие поправок фактически узаконит эту историю. На сегодняшний день в России запрещено изымать земельные участки заповедников и национальных парков, равно как и изменять целевое назначение земель, расположенных в их границах.

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«Гринпис» обратился в ведомство по этому поводу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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