В Сыктывкаре умер мастер-резчик по дереву, чьи работы выставлялись во Франции и Норвегии

21 июня ушёл из жизни выдающийся мастер, член Союз художников России, член Союза мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов Республики Коми, народный мастер России Василий Попов Василий. Он скончался на 62 году жизни.

Василий Васильевич − уроженец села Койгородок. Любимому ремеслу − художественной обработке дерева − обучался самостоятельно. Творческий путь начал в 1979 году в Сыктывкарском объединении художников-любителей «Серпас». Работы мастера экспонировались в Москве, Новгороде, Мурманске, Вологде, Саранске, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции. Лучшие изделия мастера хранятся в фондах Национальной галереи Республики Коми и Национального музея Республики Коми.

Прощание с Василием Васильевичем пройдёт 24 июня с 10.00 по адресу ул. Заводская, 87 (Лесозавод, частный сектор). Будет организован автобус до кладбища.

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