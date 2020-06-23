2020-06-23T13:24:14+03:00
Общество

Сыктывкарский суд оправдал активиста коми движения за нарушение режима самоизоляции

Сотрудники полиции остановили сыктывкарца в начале мая
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Лидера движения «Доръям асьнымОс» («Защитим себя») Сергея Елфимова задержали и вменили штраф за нарушение режима самоизоляции. 22 июня в Сыктывкарском городском суде прошел суд, который оправдал активиста.

В начале мая Сергей Елфимов прогуливался по город и по случайному стечению обстоятельств не имел при себе документов. Журналист Владислав Петров, который в это время находился на редакционном задании, был свидетелем того, как на активиста коми движения составляли протокол об административном правонарушении.

- Рассмотрение административного материала по ч. ст. 20.6.1 и допрос Владислава Петрова в качестве свидетеля в защиту Елфимова Сергея Владимировича прошло 22 июня в Сыктывкарском городском суде. Сергей Елфимов был полностью оправдан. Дело об административном нарушении закрыто, ввиду отсутствия состава преступления. Сейчас в планах отсудить расходы на судебные издержки. Спасибо большое Эрнесту Мезаку за юридическое сопровождение, - сообщают активисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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