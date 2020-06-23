2020-06-23T17:03:44+03:00
Общество

Реконструкторы из Коми прошли почти 500 километров на средневековой ладье по рекам и по Белому морю

Сыктывкарцы повторяют путь новгородской дружины во время похода на Югру в 1114 году
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Реконструкторы из Коми на ладье «Варыш» прошли 485 километров по реке Онеге и Беломорканалу и вышли в Белое море. О том, как проходит поход, рассказал руководитель клуба «Кречет» Александр Плюснин.

По первоначальной задумке реконструкторы на уже знаменитой ладье «Варыш» должны стартовать от устья реки Северная Кельтма, пойти по рекам Коми (Вычегда и Сысола), через Северную Двину выйти к акватории Белого моря, обойти Онежский полуостров и завершить путешествии в устье реки Онега. Но коронавирус, как водится, вмешался в планы, и походы решили разделить на две части: первая (по Белому морю) проходит сейчас, вторая (речная) стартует в августе.

Сегодня ребята проплывают мимо Соловков. Красиво.

Сегодня ребята проплывают мимо Соловков. Красиво.

- Прошли уже 485 км по Онеге и Беломорканалу, вышли в Белое море. Осталось пройти туда 400 с лишним км и обратно примерно столько же (маршрут: Пиндуши - Беломорканал - Кандалакша). Это единый маршрут. Вторая часть (речная) будет в августе. Из сложностей похода - разве что штиль и жарко. Но на самом деле это хорошо, местные говорят, что это совершенно нетипичная погода для нынешнего времени. Из прекрасного - сам канал (великое сооружение), красивая природа Карелии и каменно-лесные пейзажи на пути, - говорит Александр Плюснин.

Ребята похожи на викингов. Но они, конечно, не викинги.

Ребята похожи на викингов. Но они, конечно, не викинги.

Напомним, что сыктывкарцы воссоздают часть маршрута новгородской дружины во время похода на Югру в 1114 году. Вернее, они реконструируют путь возвращения дружины домой - в Новгород. В команде - семь человек, в этом году в команде даже есть девушка. Поход рассчитан на три недели пути, одна из них уже позади.

Отметим, что в прошлом году историко-реконструкционный клуб «Кречет» отправился в экспедицию по следам искателей медной руды XV века. Весь путь жители Коми проделали на древнерусской ладье «Варыш».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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