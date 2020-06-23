Реконструкторы из Коми прошли почти 500 километров на средневековой ладье по рекам и по Белому морю

Реконструкторы из Коми на ладье «Варыш» прошли 485 километров по реке Онеге и Беломорканалу и вышли в Белое море. О том, как проходит поход, рассказал руководитель клуба «Кречет» Александр Плюснин.

По первоначальной задумке реконструкторы на уже знаменитой ладье «Варыш» должны стартовать от устья реки Северная Кельтма, пойти по рекам Коми (Вычегда и Сысола), через Северную Двину выйти к акватории Белого моря, обойти Онежский полуостров и завершить путешествии в устье реки Онега. Но коронавирус, как водится, вмешался в планы, и походы решили разделить на две части: первая (по Белому морю) проходит сейчас, вторая (речная) стартует в августе.

Сегодня ребята проплывают мимо Соловков. Красиво.

- Прошли уже 485 км по Онеге и Беломорканалу, вышли в Белое море. Осталось пройти туда 400 с лишним км и обратно примерно столько же (маршрут: Пиндуши - Беломорканал - Кандалакша). Это единый маршрут. Вторая часть (речная) будет в августе. Из сложностей похода - разве что штиль и жарко. Но на самом деле это хорошо, местные говорят, что это совершенно нетипичная погода для нынешнего времени. Из прекрасного - сам канал (великое сооружение), красивая природа Карелии и каменно-лесные пейзажи на пути, - говорит Александр Плюснин.

Ребята похожи на викингов. Но они, конечно, не викинги.

Напомним, что сыктывкарцы воссоздают часть маршрута новгородской дружины во время похода на Югру в 1114 году. Вернее, они реконструируют путь возвращения дружины домой - в Новгород. В команде - семь человек, в этом году в команде даже есть девушка. Поход рассчитан на три недели пути, одна из них уже позади.

Отметим, что в прошлом году историко-реконструкционный клуб «Кречет» отправился в экспедицию по следам искателей медной руды XV века. Весь путь жители Коми проделали на древнерусской ладье «Варыш».

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