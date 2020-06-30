2020-06-30T11:53:52+03:00
Общество

Последняя капля: спортсмены настаивают, чтобы в ближайшее время в Коми открыли спортивные объекты

Представители всех федераций объединились и написали очередное открытое письмо врио главы Коми Владимиру Уйбе
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Спортивные объекты в Коми не работают с мартаСпортивные объекты в Коми не работают с мартаФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

С 29 июня врио главы Коми разрешил работу заведений общепита и медучреждений. Для спортсменов республики это стало последней каплей: постепенно открываются кафе, библиотеки, больницы, а когда разрешать работу фитнес-клубам? Представители всех спортивных федераций Коми написали уже не первое по счету открытое письмо руководителю региона.

Спортсмены не просто просят, а уже настаивают, чтобы в ближайшее же время были сняты ограничения на деятельность спортивных объектов – залов, клубов, студий.

- Просим вас узаконить проведение групповых тренировок (хотя бы с 50-процентной загрузкой). В условиях пандемии ваши опасения относительно рисков массового заражения населения вирусом COVID–19 обоснованы. Однако к настоящему времени ввиду снижения заболеваемости логично направить усилия не только на лечение, но и на профилактику инфекций. Занятия спортом – самый эффективный способ борьбы с физиологическими и психоэмоциональными проблемами, - говорят спортсмены.

От режима ограничений страдают и профессиональные спортсмены, которые лишились возможности ежедневного тренировочного процесса. Как следствие, они теряют спортивную и соревновательную форму и не могут прогрессировать и в этой спортивной декаде – получать разряды, показав качественно иной результат на соревнованиях.

- Сложившаяся ситуации объединила различные спортивные федерации в Коми: мы дружно, единой командой, будем добиваться справедливости – обеспечения жителей городов и районов условиями для ведения здорового образа жизни. Мы гарантируем выполнение требований Роспотребнадзора в рамках работы наших спортивных учреждений, - говорится в открытом письме.

Спортсмены даже создали специальную группу в социальных сетях, чтобы координировать свои действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Белорукова рассказала о беременности и тренировках

Прославленной спортсменке из Коми не терпится вернуться в большой спорт (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему сотрудничество с кооперативом становится оптимальным решением для улучшения жилищных условий
Сотрудничество с жилищным кооперативом позволяет приобрести квартиру наиболее выгодно, в том числе с учетом новых потребностей в улучшении жилищных условий
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Все как у больших. Школьники открыли в Minecraft участок для голосования по Конституции
Не прошло и нескольких дней со старта общероссийского голосования по поправкам к Конституции, как в Minecraft, считающейся одной из самых популярных в мире сетевых многопользовательских игр, открылся собственный виртуальный участок для голосования
Новости 24
В Усть-Куломском районе перевернулась лодка с тремя рыбаками
В Сыктывкаре осудили 19-летнего наркоторговца
Житель Печоры выпил бутылку водки в магазине
Погода в Коми 30 июня
Где не будет горячей воды в Сыктывкаре с 6 по 10 июля
Коми энергосбытовая компания призывает сыктывкарцев проверить свою УК/ТСЖ
Трое жителей Сыктывкара за один день отдали мошенникам 350 тысяч рублей
Воркутинец ответит за уничтоженное имущество на сумму 17 миллионов рублей
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Житель Инты осуждён за нападение на сотрудников полиции
В Усинске задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
Жительница Сыктывкара распространяла запрещённые материалы
Ухтинец лишился автомобиля за долги по алиментам
Жителя Эжвы лишили свободы за избиение сожительницы