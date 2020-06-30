Последняя капля: спортсмены настаивают, чтобы в ближайшее время в Коми открыли спортивные объекты

С 29 июня врио главы Коми разрешил работу заведений общепита и медучреждений. Для спортсменов республики это стало последней каплей: постепенно открываются кафе, библиотеки, больницы, а когда разрешать работу фитнес-клубам? Представители всех спортивных федераций Коми написали уже не первое по счету открытое письмо руководителю региона.

Спортсмены не просто просят, а уже настаивают, чтобы в ближайшее же время были сняты ограничения на деятельность спортивных объектов – залов, клубов, студий.

- Просим вас узаконить проведение групповых тренировок (хотя бы с 50-процентной загрузкой). В условиях пандемии ваши опасения относительно рисков массового заражения населения вирусом COVID–19 обоснованы. Однако к настоящему времени ввиду снижения заболеваемости логично направить усилия не только на лечение, но и на профилактику инфекций. Занятия спортом – самый эффективный способ борьбы с физиологическими и психоэмоциональными проблемами, - говорят спортсмены.

От режима ограничений страдают и профессиональные спортсмены, которые лишились возможности ежедневного тренировочного процесса. Как следствие, они теряют спортивную и соревновательную форму и не могут прогрессировать и в этой спортивной декаде – получать разряды, показав качественно иной результат на соревнованиях.

- Сложившаяся ситуации объединила различные спортивные федерации в Коми: мы дружно, единой командой, будем добиваться справедливости – обеспечения жителей городов и районов условиями для ведения здорового образа жизни. Мы гарантируем выполнение требований Роспотребнадзора в рамках работы наших спортивных учреждений, - говорится в открытом письме.

Спортсмены даже создали специальную группу в социальных сетях, чтобы координировать свои действия.

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