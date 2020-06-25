2020-06-25T13:00:12+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 25 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 64 человек

Сейчас в республике 3 050 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пандемия, уходиПандемия, уходиФото: Олег УКЛАДОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 25 июня в России 7 113 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 64 новых случая.

Штаб по борьбе с коронавирусом

Штаб по борьбе с коронавирусом

Сейчас в республике 3 050 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 29 пациентов, а выздоровели от вируса 1 343 человека (за сутки выздоровело 38 пациентов).

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 613 тысяч 994 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 375 тыс. 164. Летальных случаев за все время: 8 тыс. 605. Данные официальные, поступают из оперативного штаба один раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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