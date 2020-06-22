Коронавирус в Коми: карта заражения на 22 июня 2020 года

Сегодня понедельник, и мы по традиции, изучаем коронавирусную статистику сразу за три дня. В республике уже 2864 лабораторно подтвержденных случая заражения: какие муниципалитеты в этот раз «подбросили угля» в обзоре «КП».

В Воркуте цифры в статистике не думают останавливать свой рост 1039 случаев заражения. Хорошая новость: в Усинске коронавирус замедлился 17 новых случаев за три дня. В Ухте зарегистрировали два новых случая, в Инте один, в Печоре шесть.

Сосногорский район, где долго не фиксировали новых случаев заражения, сегодня показал рост (+2). В Княжпогостском районе с начала пандемии зарегистрировали 59 случаев заражения. В Вуктыльском, Усть-Куломском, Койгородском районе изменений нет. В Прилузском районе сейчас коронавирусом болеет десять человек. Сколько всего случаев заражения с начала пандемии там выявили непонятно, так как муниципалитет обновляет данные не каждый день. Остальные муниципалитеты сегодня свежих данных не дали.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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