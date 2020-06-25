2020-06-25T15:15:49+03:00
Общество

В Твери спасли осиротевшего медвежонка из Коми: малышку по кличке Пужа приютили и откормили

В Центре спасения медвежат-сирот оставшиеся без мам косолапые получают шанс на жизнь в дикой природе
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Центра спасения медвежат-сиротФото Центра спасения медвежат-сирот
Изменить размер текста:

В конце мая в Центр спасения медвежат-сирот, который располагается в Тверской области, приехал новый постоялец из Республики Коми. Об этом сообщили 23 июня на странице центра в ВКонтакте.

Доподлинную историю сиротства косолапого никто не знает. По словам представителей минприроды Республики Коми, в середине мая медвежонок забрел на один из дачных участков под Сыктывкаром. Хозяйка дачи обратилась в минприроды Коми за помощью. Сотрудники охотуправления министерства отловили медвежонка и доставили его в центр.

- Осмотр показал, что это самочка, никаких видимых повреждений мы не обнаружили. Но вес у молодой медведицы был очень мал – всего 4 кг, в то время, как наши медвежата давно весят больше 10 кг. Поэтому мы обеспечиваем ее высококалорийным питанием, - сообщают в центре.

Она осталась одна и могла погибнуть....

Медвежьего малыша назвали Пужа, потому что она всего пугается. По многолетнему опыту работы специалистов центра в таком возрасте медвежата с трудом принимают «чужаков». Но они все-таки решили попытать счастья и объединить малышку с медвежатами из младшей группы.

Пужа такая лапочка

Пужа такая лапочка

- К сожалению, «общего языка» косолапые не нашли – Карел и Кузя, Моисей Блэк, Нелюшка, Лала, Леха и Мирный держатся особняком, лишь иногда подходя к участку вольера, где Пужа нашла себе убежище. Ну, а Пужа либо кормится на «своей территории», либо прячется на деревьях, заслышав приближающихся медвежат. К счастью, у маленькой медведицы хороший аппетит, и за время нахождения в центре она уже значительно подросла, - сообщают в центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Удорском районе отстрелят опасного медведя

Он бродит в окрестностях поселка Едва (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Минкультуры России планирует продлить Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до Волги
По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, уже запланированы комплексные ремонтно-реставрационные работы на 25 объектах, входящих в состав Мемориального комплекса музея-заповедника «Сталинградская битва»
Чеснок: как вырастить хороший урожай
Чеснок сложно переоценить – это очень популярная у нас культура, потому его мы используем для профилактики простудных заболеваний. И его несложно вырастить на участке, главное знать основные правила выращивания, посадки и ухода в открытом грунте
Новости 24
В Воркуте за нарушение масочного режима наказали больше 100 человек
Россияне оформляют ипотеку с господдержкой
В Эжве потушили мощный пожар
От укусов клещей в Коми пострадали более полутора тысяч человек
Прокуратура Эжвинского района взяла на контроль проверку в связи с возгоранием
Житель Прилузья ограбил, а затем избил знакомого
В Сыктывкаре произошёл мощный пожар (ВИДЕО)
Паром Усть-Сысольск перешёл на маршрут «Седкыркещ – Доручасток»
Погода в Коми 25 июня
Коми выходит из пандемической комы
В Емве машина сбила пенсионерку во дворе дома
На трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск сгорел автомобиль
В Сыктывкаре покажут трансляцию парада на Красной площади на большом экране
В Сыктывкаре покажут трансляцию парада на Красной площади на большом экране
Как будут ездить автобусы 24 июня в Сыктывкаре
Прокурор просит лишить экс-главу Избиркома Коми почетного звания и наград