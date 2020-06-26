После снятия ограничений жители Коми начали скупать туристические путевки

В июне отмечается значительный рост спроса на туристические путевки после резкого спада в марте-мае, составившего более 80%. Об этом говорится в пресс-релизе компании QIWI, поступившем в «Газету.Ru». Мы спросили экспертов в туристической сфере Коми и узнали, что это действительно так — после месяцев самоизоляции люди готовы отдыхать.

- В Сыктывкаре сейчас действительно наблюдается повышенный спрос на наш юг. В связи со спросом сразу выросли цены на авиаперелет. Справки от отсутствии на COVID–19 в Крыму официально еще нужны, а на деле их никто не требует. Ценообразование российских отелей удивляет, гостиницы высокого уровня стоят действительно дорого, - говорит руководитель турфирмы Валентина Старикова.

Эксперт добавляет, что туристы сравнивают с турецкими ценами и наш юг, но, увы, выходит дороже. Поэтому некоторым туристам приходится выбирать более экономичные отели или вовсе отказаться от отпуска в этом году. Есть туристы, которые ожидают открытия границ и возобновления авиасообщения с заграницей, чтобы отправиться в путешествие. Правда, остается только предполагать, когда границы после пандемии наконец-то откроют для туризма.

- Спрос на туры по России действительно высок. На туры отменили карантин, справки, обсерваторы 21 июня в Краснодарском крае и в Крыму. Туристы активно интересуются вариантами отдыха в России. Отели в нашей стране не хуже заграничных, море чистое и теплое. Почему бы и нет. Мы с семьей тоже сейчас на отдыхе в Анапе. Мы летели через Москву, самолеты были полны туристов: людей на курорты прилетает много, - рассказала руководитель сыктывкарского турагенства Анна Матекайнен.

Добавим также, что по данным аналитиков QIWI только за неделю — с 8 по 15 июня — рост продаж составил 172%. Это связано со снятием большинства ограничительных мер по передвижению в крупных городах России и открытием туристического сезона в южных регионах страны.

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