2020-06-26T14:03:33+03:00
Общество

В Воркуте 11 новых инфицированных COVID–19

Если сравнить со статистикой двухнедельной давности, то можно предположить, что заполярный город идет на поправку
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Коронавирус, уходиКоронавирус, уходиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Коми 26 июня зарегистрировали 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а в Воркуте - 11 новых случаев. В мэрии заполярного города «КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

Судя по статистике, которой делится мэрия каждый день, Воркута идет на поправку. В Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 11 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии 1150 случаев). На стационаре наблюдают 212 взрослых с подозрением на COVID–19. Всего 8 детей подозревают на коронавирус.

Кстати, 26 июня подтвердили 27 случаев выздоровления от COVID-19 (всего 309 человек с начала пандемии побороли болезнь). Официально в заполярном городе подтвердили восемь случаев летального исхода от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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